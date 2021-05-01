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Музей Победы подготовил к Пасхе музыкальную программу
Фото: АГН Москва

Музей Победы подготовил к Пасхе музыкальную программу

Илья Ашуров

Общество
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы пройдет бесплатный концерт «К Светлому празднику». Мероприятие подготовлено в честь Пасхи. Об этом в субботу, 1 мая, сообщила пресс-служба музея.

Уточняется, что концерт состоится 2 мая. Перед гостями музея выступят юные артисты творческого объединения «Красная ZвезDA». Коллектив представит танцевальные номера, выполненные под народную музыку, и песни советских композиторов.

Артисты уже успешно выступали с этой программой во многих российских городах, а также за границей — в Мексике, Китае и Корее.

Читайте также: Составлен график работы музеев и выставочных залов Москвы в майские праздники

концертмузей ПобедыПасха
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