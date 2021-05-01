Составлен график работы музеев и выставочных залов Москвы в майские праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Москве музеи и выставочные залы продолжат работу с 1 по 10 мая, некоторые из них будут закрыты 3 и 10 мая. Для горожан будут открыты свыше 50 культурных учреждений.

В течение всех длинных выходных посетителей будут ждать Московский зоопарк, «Мультимедиа-арт-музей», Музей Москвы, Музей Космонавтики, «ГРАУНД Солянка», музей-заповедник «Царицыно».

Выходные 3 и 10 мая будут у парка «Зарядье», Дарвиновского музея, Музея истории ГУЛАГа, Дома русского зарубежья и других организаций. С подробным режимом работы москвичи могут ознакомиться отдельно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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