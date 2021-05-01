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Библиотеки и музеи Москвы подготовили программы на праздничные выходные
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Библиотеки и музеи Москвы подготовили программы на праздничные выходные

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Вилиса Лациса, 3к1Карта всех событий

Столичные библиотеки, музеи и культурные центры подготовили программу на начало мая. Гостей ждут выставки картин с натюрмортами и индийскими сюжетами, инструментальные и вокальные концерты, сказочные и космические спектакли и другие мероприятия.

Так, культурный центр «Алые паруса» в Северном Тушине пригласил москвичей посетить открытие выставки Марины Таракановой «Простые вещи». В экспозиции представлена серия натюрмортов с привычными бытовыми предметами.

В Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева пройдет фотовыставка, которая приурочена к году науки и технологий. Ее главным героем стал зубр.

Также в музее пройдет выставка, посвященная особенностям и повадкам кобчика — птицы рода соколов, признанной символом 2021 года.

Помимо этого, культурный центр «Митино» представит выставку картин профессиональной художницы из Индии Сусанны Мари Дьяконовой Франсиз. Она будет проходить с 2 по 27 мая.

Помимо этого, на праздничных выходных культурные площадки города проведут концерты — выступят квартет выпускников Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, вокально-инструментальные ансамбли, пианистка Юлия Казанцева и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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