Победителей «Космического диктанта» наградили на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

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Трех победителей первого «Всероссийского космического диктанта» наградили на ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация». Об этом сообщили в пресс-службе выставки в пятницу, 30 апреля.

— В год 60-летия первого полета человека в космос диктант носит особенно символический характер не только для ВДНХ, но и для всей России. Особенно приятно, что главной площадкой «Всероссийского космического диктанта» стал центр «Космонавтика и авиация» на главной выставке страны — музейный комплекс мирового уровня, посвященный отечественной истории освоения космоса, — рассказал летчик-космонавт, Герой России, президент центра, а также автор диктанта Федор Юрчихин.

Победителям вручили дипломы и наручные часы космической тематики. Отмечается, что диктант состоял из 30 вопросов, при этом можно было пользоваться интернетом. Один из вопросов даже задали члены экипажа МКС. Диктант на площадке центра прошел уже третий раз.

Ранее сообщалось о том, что «Космический диктант» написали 210 человек.

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