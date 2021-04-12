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Около 1,5 миллиона человек посетили центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ за три года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 1,5 миллиона человек посетили центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ за три года

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В понедельник, 12 апреля, исполнилось три года с момента образования центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. За это время его посетили около 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

По словам генерального директора ВДНХ Сергея Шогурова, центр «Космонавтика и авиация» является уникальным по масштабу и содержанию объектом и крупнейшим космическим музеем России, выставочное пространство которого занимает площадь более 15 тысяч квадратных метров. Здесь представлены исторические экспонаты, среди которых оригиналы и полноразмерные макеты космических аппаратов, скафандры, спутники и современные мультимедийные зоны. Для самых юных посетителей в центре имеются специальные пространства для изучения космоса в игровой форме.

Основными экспозициями центра являются «Космический бульвар», «Конструкторское бюро» и «Космодром будущего», «Космическая наука», «Космическая медицина и биология», «Альтернативные и нереализованные проекты». Также здесь работает выставка «Павильон «Космос»: между небом и землей». Она посвящена истории и архитектуре легендарного павильона.

За три года в центре «Космонавтика и авиация» состоялось около 300 мероприятий в рамках образовательных программ, в которых поучаствовали около 60 тысяч человек. Кроме того, с момента открытия в центре прошло 11 657 экскурсий.

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