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«Космический диктант» на ВДНХ написали 210 человек, а прямую трансляцию мероприятия посмотрели более 500 тысяч.

Отмечается, что «Всероссийский космический диктант» состоялся 11 апреля. Акция прошла в центре «Космонавтика и авиация». К трансляции подключились и другие площадки, организованные в разных регионах России. Принять участие в диктанте могли все желающие старше 12 лет.

Ведущим мероприятия был летчик-космонавт, Герой России и автор диктанта Федор Юрчихин.

Вопросы теста были достаточно сложными, однако участники могли пользоваться интернетом. Это был третий диктант, который центр «Космонавтика и авиация» провел в своих стенах. Первый из них состоялся 12 апреля 2019 года.

В этом году диктант писали на космодромах Байконур и Восточный, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке, в музеях и планетариях Москвы и на других площадках. Кроме того, диктант можно было написать под землей — в Центре профориентации Транспортного комплекса Москвы. Он располагается на глубине более 20 метров. Вопросы участникам зачитывали почетные гости мероприятия: летчики-космонавты, Герои России, актеры театра и кино.

По итогам диктанта будут определены сто победителей. Они получат призы от госкорпорации «Роскосмос».

Итоги подведут уже 25 апреля, сообщает пресс-служба центра.

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