Портрет в России и Рекрутское депо: как пройдет День наследия в Бородинской панораме
В Международный день охраны памятников и исторических мест, 18 апреля, Музей-панорама «Бородинская битва» приглашает москвичей и гостей города принять участие в акции «День исторического и культурного наследия». В этот день посетителей панорамы ждут экскурсия, музейные занятия, лекции.
Старт мероприятиям даст экскурсия «Боги войны 1812 года: трофейные орудия Наполеона», на которой москвичам расскажут о коллекции пушек, которая расположена вокруг музейного здания.
На лекции «Миниатюрный портрет в России» слушатели узнают о старинной эмальерной технике финифти, познакомятся с основоположниками портретной миниатюры в России и увидят коллекцию миниатюрного портрета.
Юные москвичи приглашаются на занятие «Рекрутское депо», где они узнают, как зарядить ружье, посмотрят, что хранилось в солдатском ранце, попробуют свои силы в строевой подготовке и потренируют смекалку.
Директор Музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов поделится с гостями музея своим видением о собирательстве и коллекционировании. В беседе «Коллекция как смысл жизни» примет участие историк искусства Сергей Подстаницкий.
Кроме того, 18 апреля для посетителей пройдут две экскурсии: «Картины нашей истории» — об истории создания панорамы Франца Рубо «Бородино» и «Честь Бородинского дня», которая будет включать как информацию о панораме, так и о коллекции предметов 1812 года.
Участвовать в мероприятии москвичи приглашаются бесплатно, сообщается на сайте музея.
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