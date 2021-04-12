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Портрет в России и Рекрутское депо: как пройдет День наследия в Бородинской панораме
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Портрет в России и Рекрутское депо: как пройдет День наследия в Бородинской панораме

Ольга Маркова

Культура

В Международный день охраны памятников и исторических мест, 18 апреля, Музей-панорама «Бородинская битва» приглашает москвичей и гостей города принять участие в акции «День исторического и культурного наследия». В этот день посетителей панорамы ждут экскурсия, музейные занятия, лекции.

Старт мероприятиям даст экскурсия «Боги войны 1812 года: трофейные орудия Наполеона», на которой москвичам расскажут о коллекции пушек, которая расположена вокруг музейного здания.

На лекции «Миниатюрный портрет в России» слушатели узнают о старинной эмальерной технике финифти, познакомятся с основоположниками портретной миниатюры в России и увидят коллекцию миниатюрного портрета.

Юные москвичи приглашаются на занятие «Рекрутское депо», где они узнают, как зарядить ружье, посмотрят, что хранилось в солдатском ранце, попробуют свои силы в строевой подготовке и потренируют смекалку.

Директор Музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов поделится с гостями музея своим видением о собирательстве и коллекционировании. В беседе «Коллекция как смысл жизни» примет участие историк искусства Сергей Подстаницкий.

Кроме того, 18 апреля для посетителей пройдут две экскурсии: «Картины нашей истории» — об истории создания панорамы Франца Рубо «Бородино» и «Честь Бородинского дня», которая будет включать как информацию о панораме, так и о коллекции предметов 1812 года.

Участвовать в мероприятии москвичи приглашаются бесплатно, сообщается на сайте музея.

Читайте также: День культурного наследия пройдет в выставочных залах Москвы

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