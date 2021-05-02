Маски и гравюры: в музее-заповеднике «Царицыно» открыли выставку о Венеции

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Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» открыли выставку, посвященную Венеции. Об этом рассказала куратор выставки Дарья Колпашникова.

Посмотреть на уникальные экспонаты можно в девяти залах царицынского Хлебного дома. Уточняется, что один из залов отвели под лекции, где специалисты в области искусства и истории будут проводить занятия, устраивать мастер-классы. Также в зале состоится показ фильма о Венеции.

Москвичи смогут увидеть на экспозиции экспонаты из музея Коррер, Музея стекла, палаццо Ка-Реццонико и палаццо Мочениго. Уточняется, что выставку проводят в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

На выставке будут представлены лодки гондолы и скульптуры львов, которые являются символом города. Посетители также увидят инсталляции из карнавальных масок и узнают об истории венецианских маскарадов.

Кроме того, все желающие смогут посмотреть на исторические гравюры, которые украшали архитектуру города сотни лет назад, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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