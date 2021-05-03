«Нас встречают улыбками»: уличные артисты — о зрителях, планах и заработках в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В столице продолжает работу проект «Уличный артист», организованный департаментом культуры и Московским продюсерским центром. «Вечерняя Москва» пообщалась с теми, кто планирует радовать гостей и жителей города на площадях и в скверах.

О проекте и его популярности

«Уличный артист» реализуется в столице уже пять лет, в его рамках уже состоялось около 35 тысяч выступлений. Проект круглогодичен, но был приостановлен на время пандемии COVID-19. Фактически это открытая система online-бронирования, позволяющая легально выступать на улицах всем творческим людям, кто хочет продемонстрировать прохожим свой талант, — музыкантам, танцорам, чтецам, актерам, аниматорам, художникам и так далее. Достаточно просто оставить заявку на сайте mos.ru и выбрать площадку, которых 43, большинство — в пределах Третьего транспортного кольца. Платить деньги и проходить конкурсный отбор не нужно.

Различаются площадки по звуку и количеству выступающих артистов. В центре города, например, есть три бесшумных места для выступлений.

В текущем году проект снова начал работу 1 марта. Как рассказала «ВМ» заместитель руководителя Московского продюсерского центра Гранислава Артемьева, организаторы получили порядка двух тысяч заявок.

— Самые востребованные площадки этого сезона — Арбат, 1, и ул. Арбат, д. 35; площадка у парка «Зарядье»; ул. Кузнецкий мост, д. 9/10. Они загружены почти каждый день. С наступлением теплой погоды количество заявок увеличилось, — поделилась организатор «Уличного артиста».

Так кто же порадует москвичей на улицах и удается ли творческим людям на таких выступлениях заработать?

Кавер-версии известных рок-хитов

Среди уличных артистов пока в основном музыканты. Они исполняют как собственные песни, так и кавер-версии известных хитов. Многие из них не выступали в прошлом году, во время пандемии. Тем не менее руки артисты не опустили и продуктивно ожидали нормализации эпидобстановки. Один из таких коллективов — дуэт Roll Baby Roll.

Солист дуэта Roll Baby Roll / Фото: Из личного архива коллектива

В его репертуаре изначально были кавер-версии зарубежных рок-хитов. Ребятам нравится Rolling Stones, Led Zeppelin, Sting, RCHP. В прошлом году они занимались выпуском собственного материала и намерены его чередовать с известными композициями.

— Наша музыка — дикое сочетание притягательного вокала, тяжелых гитар, искрометных саксофонных партий и ураганных ударных. Замешиваем коктейль из дольки готики, нескольких кубиков панка, смешанного во всеобъемлющем роке. И получаем много тяжелого современного звучания. Больше всего нам нравится выступать в «Зарядье». Также любим Арбат. Каких-либо сложностей с регистрацией выступлений мы не испытываем. Иногда документы проверяют сотрудники полиции, но при наличии разрешения все вопросы решаются. Как коллектив мы играем с 2020 года, но у каждого из нас богатый концертный опыт не только на улице. Лично я начинал свою концертную деятельность с уличных выступлений в 2016 году, — говорит лидер дуэта Михаил Краев.

Благодаря проекту «Уличный артист», отметил музыкант, есть возможность абсолютно легально выступать в общественных местах. Хотя далеко не всегда удается заработать на таких концертах. Денег часто хватает на замену расходных материалов — струн, пластиков и батареек — и на проезд.

— Что касается заработка, то нас радует, что люди одинаково положительно воспринимают и наши песни, и уже известные им шлягеры. Главным для нас является публичность и поддержка аудитории, все-таки основной доход — это полноценные концерты, — добавил солист.

Их танцы и песни не забудете неделю

Планируют радовать москвичей в этом году и музыканты коллектива «Эхо улиц». Их исполнение популярных российских и иностранных хитов на духовых инструментах вряд ли оставит кого-то равнодушным. С 2019 года они являются постоянными участниками проекта «Музыка в метро». Во время пандемии ребята изредка выступали на частных концертах.

«Эхо улиц» / Фото: Из архива команды «Эхо улиц»

— Самая наша любимая точка в Москве — это Камергерский переулок. Там всегда нас встречают с улыбками, — поделился художественный руководитель коллектива Юрий Мокрушин.

В репертуаре музыкантов есть все — от классики до современной попсы. Они стараются каждую композицию преподносить слушателям в танцевальном формате.

— Где-то стараемся еще и петь, потому что скучно и самим постоянно играть на инструментах, и зрителю слушать только инструменты. При этом мы не столько стремимся заработать денег. Для нас главное — само выступление. Мы хотим радовать слушателя, хотим, чтобы он плясал и пел вместе с нами. А потом весь оставшийся день и неделю вспоминал про нас, напевал популярные мотивы и улыбался. Проект «Уличный артист» нам дал уверенность в том, что нужно выступать, людям это нравится, — добавил солист группы.

Обычно ребята выступают составом из шести человек — две трубы, саксофон, тромбон и ударная установка. Концерты на улице для них сыграли положительную роль. По словам артистов, их начали приглашать на свадьбы, корпоративы и огромное количество других мероприятий. Сейчас в их планах записать музыкальный альбом.

Акустический инди-поп на укулеле

Находится место на столичных площадях и сольным артистам. Алена Абраженина, отучившись на программиста-лингвиста, поняла, что музыка — ее призвание. Она планирует порадовать горожан и туристов игрой на укулеле. Свою творческую карьеру она начала, выступая сначала на квартирниках, а затем попала в проект «Музыка в метро», чтобы выступать регулярно и набираться опыта.

Уличный артист Алена Абраженина / Фото: Из личного архива Алены Абражениной

В отличие от других наших героев она немного выступала на столичных улицах. Как правило, признается девушка, это было с друзьями-музыкантами. От них она и узнала о проекте «Уличный артист». В пандемию артистка не растерялась и преподавала музыку онлайн, а также записала два своих альбома.

Исполнять она предпочитает музыку Стинга, Эда Ширана, Адель, популярные англоязычные песни нулевых и немного русскоязычных — группы «Ария», Леонида Агутина и песни из мультфильма «Бременские музыканты». На ее официальной странице написано, что свою музыку артистка исполняет в стиле инди-поп. Радовать горожан Алена Абраженина планирует, судя по всему, рядом с метро «Тверская», поскольку ей там нравится, а еще ей удобнее тащить чемодан с аппаратурой.

По поводу заработка она может ответить однозначно, поскольку все зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию в стране. Когда она выступала в 2018-2019 годах, выходило около 500 рублей в час.

Живая «статуя» с предсказанием

Выступал ранее на проекте и Николай Старопольцев. Вместе с женой они исполняли роль живых статуй. Сначала пара работала в Санкт-Петербурге, а затем перебралась в Москву. Больше всего им нравилось выступать на Никольской, потому что там самый большой поток людей.

Зрителям они предлагали волшебные «чемоданчики-сказки».

— Человек бросал что-то, по сути делился своей энергией — обычно это было деньги, но мы также брали у детей и жвачки, резинки, ведь важен сам акт пожертвования: ты готов дать, чтобы получить что-то взамен. Из чемоданчика прохожие вытаскивали предсказания, например, «карета будет подана вовремя» или «миллион». И уже дальше человек интерпретировал это на свою жизнь, либо мы ему помогали в этом (миллион бывает не только денег, но и ухажеров, возможностей, цветов и т. д.), — рассказал артист.

Однако пандемия на творческой работе Старопольцева сказалась сильнее, паре пришлось покинуть Москву. Да и для того чтобы заработать много денег живой статуей, требуется, по его мнению, больше наглости и чаще выходить за рамки, как это делают ростовые куклы и аниматоры, которых полно на улицах российских городов. Николай и его супруга стараются привлекать людей харизмой и энтузиазмом.

Концерты уличных артистов между тем продолжаются. Актуальное расписание площадок можно найти на сайте mos.ru.

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