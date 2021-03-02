Проект «Уличный артист» возобновил работу
Музыканты, танцоры, чтецы, актеры, аниматоры и художники смогут выступить на 40 площадках города в рамках проекта «Уличный артист», который возобновил работу в марте.
Желающим принять участие в проекте нужно выбрать подходящую площадку на портале mos.ru в разделе «Уличный артист».
Ознакомившись с правилами участия, следует забронировать желаемые дату и время. В день выступления артистам следует предъявить подтверждение бронирования и паспорт.
Работу проекта «Уличный артист» координирует Московский продюсерский центр, подведомственный Департаменту культуры Москвы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.