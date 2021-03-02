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Проект «Уличный артист» возобновил работу
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проект «Уличный артист» возобновил работу

Анастасия Колоскова

Город

Музыканты, танцоры, чтецы, актеры, аниматоры и художники смогут выступить на 40 площадках города в рамках проекта «Уличный артист», который возобновил работу в марте.

Желающим принять участие в проекте нужно выбрать подходящую площадку на портале mos.ru в разделе «Уличный артист».

Ознакомившись с правилами участия, следует забронировать желаемые дату и время. В день выступления артистам следует предъявить подтверждение бронирования и паспорт.

Работу проекта «Уличный артист» координирует Московский продюсерский центр, подведомственный Департаменту культуры Москвы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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