Проект «Уличный артист» возобновил работу

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музыканты, танцоры, чтецы, актеры, аниматоры и художники смогут выступить на 40 площадках города в рамках проекта «Уличный артист», который возобновил работу в марте.

Желающим принять участие в проекте нужно выбрать подходящую площадку на портале mos.ru в разделе «Уличный артист».

Ознакомившись с правилами участия, следует забронировать желаемые дату и время. В день выступления артистам следует предъявить подтверждение бронирования и паспорт.

Работу проекта «Уличный артист» координирует Московский продюсерский центр, подведомственный Департаменту культуры Москвы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.