Библиотеки пригласили москвичей на литературный онлайн-марафон в честь 8 Марта

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На портале «Онлайн.Библиогород» 3 и 4 марта пройдет онлайн-марафон «Женщины-поэты», посвященный Международному женскому дню.

Организатором мероприятия выступили библиотеки столичного департамента культуры. В прямом эфире состоятся шесть встреч с современными поэтессами, которые начнутся в 12:00, 14:00 и 16:00. В интервью они расскажут о творческом пути, источниках вдохновения, а также прочитают свои произведения.

Прямые трансляции пройдут из читального зала в медиацентре парка «Зарядье».

Первым гостем студии 3 марта станет поэтесса Полина Орынянская, автор поэтических сборников «Тают в интернете строки…», «Придумай мне имя» и «Цвет люпина».

В 14:00 все желающие смогут встретиться с поэтессой Ириной Котовой, которая является доктором медицинских наук и ведущим научным сотрудником отделения хирургической эндокринологии в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского.

В 16:00 запланирована встреча с поэтом, прозаиком и переводчиком Ганной Шевченко, автором книги «Домохозяйкин блюз».

4 марта в 12:00 студию посетит поэтесса Дана Курская, чьи стихи сравнивают с творчеством поэтов-шестидесятников.

В 14:00 состоится встреча с поэтессой, писателем и литературным критиком Наталией Черных, автором сборника «Закрытый показ».

Завершит онлайн-марафон встреча с поэтессой и прозаиком Полиной Корицкой, автором книг «Самокрутки» и «Симптомы быта».

С полной программой марафона можно ознакомиться на портале «Онлайн.Библиогород», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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