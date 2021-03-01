Почти 750 человек в Подмосковье захотели стать волонтерами для организации нового голосования

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Стать волонтерами хотят 745 жителей Московской области: они изъявили желание принять участие в организации голосования за объекты благоустройства. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного министерства благоустройства.

Опрос, касающийся выбора общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году, состоится на специальном портале za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Добровольцы расскажут, какие проекты выносятся на обсуждение, а также помогут с регистрацией на сайте 50.gorodsreda.ru и ответят на все интересующие вопросы о голосовании.

Высказать свое мнение в рамках опроса смогут все граждане России старше 14 лет. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в список для благоустройства на этот год по программе национального проекта «Жилье и городская среда».

— Чем больше людей примет участие в благоустройстве своих городов, тем комфортней и уютней им будет. Ведь именно жители видят и чувствуют свой город изнутри, знают, чего не хватает, а что придает значимость, — подчеркнул глава подмосковного министерства благоустройства Михаил Хайкин.

Для того чтобы присоединиться к волонтерам, нужно оставить заявку на портале dobro.ru до 22 марта.

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