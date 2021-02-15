Жители Подмосковья проголосуют за благоустройство на новой онлайн-платформе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новая общероссийская онлайн-платформа для голосования будет доступна жителям Московской области. С ее помощью они смогут выбирать территории для благоустройства. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства благоустройства.

На портале желающие смогут ознакомиться с информацией о благоустройстве во всех муниципалитетах России. Помимо этого, разработчики создадут и мобильную версию. Уточняется, что голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. Для того чтобы присоединиться к нему, нужно зарегистрироваться через социальные сети или сайт «Госуслуги».

По каждому объекту будут работать кураторы, которые разъяснят пользователям все, что их будет интересовать. Также будут организованы горячие линии.

— Ранее подобное голосование в нашем регионе проходило на площадке «Добродел», с которым знаком практически каждый житель Подмосковья, — отметил руководитель ведомства Михаил Хайкин.

Он также добавил, что теперь, благодаря совместной работе Минстроя России и АНО «Диалог Регионы», для всех россиян появится одна общая площадка для проведения голосования за объекты благоустройства.

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