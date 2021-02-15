Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жители Подмосковья проголосуют за благоустройство на новой онлайн-платформе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители Подмосковья проголосуют за благоустройство на новой онлайн-платформе

Елена Фролова

Общество

Новая общероссийская онлайн-платформа для голосования будет доступна жителям Московской области. С ее помощью они смогут выбирать территории для благоустройства. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства благоустройства.

На портале желающие смогут ознакомиться с информацией о благоустройстве во всех муниципалитетах России. Помимо этого, разработчики создадут и мобильную версию. Уточняется, что голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. Для того чтобы присоединиться к нему, нужно зарегистрироваться через социальные сети или сайт «Госуслуги».

По каждому объекту будут работать кураторы, которые разъяснят пользователям все, что их будет интересовать. Также будут организованы горячие линии.

— Ранее подобное голосование в нашем регионе проходило на площадке «Добродел», с которым знаком практически каждый житель Подмосковья, — отметил руководитель ведомства Михаил Хайкин.

Он также добавил, что теперь, благодаря совместной работе Минстроя России и АНО «Диалог Регионы», для всех россиян появится одна общая площадка для проведения голосования за объекты благоустройства.

Читайте также: Сервис «Добродел» будет принимать заявки только от авторизованных пользователей

благоустройствоМосковская областьголосование
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Лещев
Максим Лещев

Офис, квартира или дом: в какую недвижимость лучше вложиться

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Америке грозит раскол

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Все мнения
О проекте