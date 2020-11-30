Сервис «Добродел» будет принимать заявки только от авторизованных пользователей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что скоро подмосковный портал «Добродел» начнет принимать обращения только от авторизованных через портал «Госуслуги» пользователей. Об этом пишет «Радио 1».
«Добродел» был создан в 2015 году. Это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.
Воробьев отметил, что данная мера позволит получать и отрабатывать достоверную информацию от жителей региона, а не тратить время на обработку анонимных и фейковых сообщений.
— Фейк или жалоба, которая не находит подтверждения, дискредитирует нашу систему. Необходимо сделать так, чтобы у каждого, кто обращается на «Добродел», фиксировались имя, фамилия, место жительства... Наша задача — помогать тем, кто занимает активную жизненную позицию, — сказал губернатор.
Ранее ФАН писало, что Андрей Воробье продлил обязательной режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями до 13 декабря. Отмечается, что люди, соблюдающие самоизоляцию, могут ходить в больницу и магазин.
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