Сервис «Добродел» будет принимать заявки только от авторизованных пользователей

Фото: pixabay.com/ru/

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что скоро подмосковный портал «Добродел» начнет принимать обращения только от авторизованных через портал «Госуслуги» пользователей. Об этом пишет «Радио 1».

«Добродел» был создан в 2015 году. Это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.

Воробьев отметил, что данная мера позволит получать и отрабатывать достоверную информацию от жителей региона, а не тратить время на обработку анонимных и фейковых сообщений.

— Фейк или жалоба, которая не находит подтверждения, дискредитирует нашу систему. Необходимо сделать так, чтобы у каждого, кто обращается на «Добродел», фиксировались имя, фамилия, место жительства... Наша задача — помогать тем, кто занимает активную жизненную позицию, — сказал губернатор.

Ранее ФАН писало, что Андрей Воробье продлил обязательной режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями до 13 декабря. Отмечается, что люди, соблюдающие самоизоляцию, могут ходить в больницу и магазин.

Читайте также: Не просто мусор, а ценное вторсырье