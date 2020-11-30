Не просто мусор, а ценное вторсырье

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Весь мусор, собранный в столичном регионе, отправляется на сортировку. Это нужно, чтобы отобрать все возможные отходы для вторичной переработки. На одном из таких сортировочных комплексов, расположенном в Каширском районе Подмосковья, побывали корреспонденты «ВМ».

Прежде чем заехать на территорию, мусоровоз проходит через рамки, которые сканируют содержимое кузова на радиацию. Если датчики сработают, грузовик отправят на спецстоянку.

— Был у нас недавно такой случай, — говорит Александр Цветков, генеральный директор Комплекса по переработке отходов «РТ-Инвест» госкорпорации Ростех. — Пришлось машину разворачивать и вызывать МЧС.

Оказалось, фонили медицинские отходы, которые случайно попали в контейнер с бытовым мусором. Но если это, скорее, исключение, то одноразовые маски и перчатки, ставшие частью нашей повседневной жизни, мы сами выкидываем в урны и мусорные баки. Конечно, в них нет радиации, но они могут представлять собой другую потенциальную опасность. Поэтому на предприятии по переработке отходов, забегаем немного вперед, так называемый ковидный мусор собирают в отдельные полиэтиленовые мешки, которые в конце каждой рабочей смены запаивают и отправляют на утилизацию.

А грузовик, попадая на территорию, первым делом должен пройти весовой контроль. Машина подъезжает к шлагбауму, где установлены камеры, считывающие номера. Если они есть в базе, то автоматика пропустит грузовик дальше.

— К нам приезжают и маленькие мусоровозы – по 200-300 килограммов, и тяжеловесы, — весовщик Единой диспетчерской службы Елена Хоперская открывает на мониторе компьютера программу, куда заносятся все данные. — Предельно допустимый вес – 60 тонн, затем весы начинают пищать. В таком случае, часть мусора отгружается в специальный контейнер, и мы взвешиваем его и еще раз грузовик, но уже по отдельности, как две машины.

Смена Елены началась в восемь часов утра. До полудня на территорию комплекса заехали семь мусоровозов. Вместе они привезли 118 тонн отходов.

Всего комплекс способен переработать 1300 тонн мусора в сутки. Сюда попадают как смешанные, так и раздельно собранные отходы. Мусоровозы выгружают их в приемном отделении в две разные кучи. Каждая из них пройдет свой путь сортировки. И начнется он с разрывателя пакетов, в которых мы все, как правило, выкидываем мусор.

Машина, как ненасытный Робин Бобин Барабек, заглатывает все, что попадает к ней на ленту. Поэтому рядом стоят рабочие, которые следят, чтобы она случайно «не съела» старые двери, стулья, диван и другой крупногабаритный мусор. В углу лежит целая стопка вовремя замеченных автомобильных шин – сейчас их особенно много.

— Морфология мусора меняется в зависимости от сезона, - подтверждает Цветков. — Так, ближе к Новому году, будет много картона, а сразу после праздника – стекла.

Внутри разрывателя пакетов мусор звенит, перекатывается и стучит, как градины по подоконнику. Полиэтиленовые оболочки вместе с содержимым попадают на конвейер и отправляются дальше – в цех предварительной сортировки. Здесь на двух линиях стоят 15 человек, которые вручную «вылавливают» картонные коробки, стеклянные бутылки, одежду, одеяла и другой крупный мусор. Иногда попадаются настоящие сокровища. В небольшом музее комплекса хранятся две гармошки, аккордеон в хорошем состоянии, статуэтка, турка и медное блюдо.

— Не на этом комплексе, но в моей практике были случаи, когда мы находили и возвращали людям паспорта и другие документы, которые они случайно выкинули вместе с мусором, — рассказывает заместитель генерального директора по производству Игорь Хоперский. — Как-то раз даже ноутбук удалось вернуть незадачливому владельцу.

На следующем этапе к сортировке подключается «умная» техника. Сначала весь мусор попадает в аппарат под кодовым названием «барабанный грохот». Внешне он напоминает огромный вращающийся барабан стиральной машины. Его задача – отсеять все, что меньше 70 сантиметров. Мелкий мусор, в том числе вся органика, сразу проваливается вниз, остальное – вроде мутной пленки или зеленого дождевика – продолжает кружится, пока не попадет в нужный отсек. Если честно, есть во всем этом что-то фантастическое.

Инфракрасные датчики, которыми оснащен баллистический сепаратор, помогают разделить мусор на полимеры и не полимеры. Пакеты со свистом улетают на дальнейшую сортировку, к ним же присоединяются пластиковые бутылки разных видов.

— Самый популярный и продаваемый – прозрачный пластик, — Александр Цветков показывает секции с отсортированными бутылками.

Отдельно друг от друга лежит пластиковая тара из-под питьевой воды и газировки, молока и бытовой химии. Чуть позже их отправят под пресс, чтобы сформировать брикеты вторсырья. Так его гораздо удобнее хранить и транспортировать: отсюда перерабатываемые отходы расходятся по заводам, расположенным в 13 российских регионах.

Весь мусор на комплексе разделяют на 24 фракции, из них примерно 14 могут пойти на вторичную переработку. На временном складе лежат алюминиевые, полиэтиленовые, бумажные, картонные брикеты. Одним из самых тяжелых оказался «кубик» из разноцветных пакетов – 872 килограмма. Масштабы, конечно, впечатляют, как и то, что из всего этого можно сделать. Так, из одной тонны пластика получится примерно 2370 футболок, из тонны металла – 68 велосипедов, а из тонны стекла – 6 миллионов елочных игрушек.

— На переработку идет 20 процентов мусора, который к нам поступает, — обобщает Александр Цветков. — Еще 30 идет на компост.

Это технический грунт, который получается из перегнивших в течение двух недель органических отходов. Прежде чем отправить их в специальный бункер, где они будут томиться в темноте при температуре 70 градусов тепла, в них добавляют термофильные бактерии. В полученном грунте нельзя сажать картошку, но его можно использовать, например, чтобы пересыпать дорожки в парках.

Остальные 50 процентов мусора на комплексе называют хвостами, которые нельзя переработать, поэтому пока их отправляют на захоронение. Но как только появятся безопасные для экологии мусоросжигательные заводы, из них будут получать «зеленое» электричество для промышленных предприятий.

Читайте также: Акция по раздельному сбору мусора стартовала в Москве