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Акция по раздельному сбору мусора стартовала в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Акция по раздельному сбору мусора стартовала в Москве

Юлия Захарова

Город

Акция по раздельному сбору отходов (РСО) началась в девяти столичных округах. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

— В 2020 году акция, проводимая департаментом природопользования и охраны окружающей среды, охватит девять округов Москвы. Во время акции, которая продлится 24 дня, по городу будут курсировать специально оборудованные мобильные пункты приема РСО, — отметили в ведомстве.

Уточняется, что пункты будут останавливаться трижды в день и находиться в местах с высоким трафиком в течение двух часов. За сданные отходы можно будет получить сертификаты, позволяющие посетить эколого-просветительские центры, промокоды на покупку электронных книг и многоразовые сумки, передает агентство городских новостей «Москва».

Маршрут мобильных пунктов доступен по ссылке.

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