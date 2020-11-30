Россияне назвали Москву и Санкт-Петербург городами с лучшей экологией

Фото: mos.ru / пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Россияне назвали наиболее благоприятной экологическую ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге, а самой острой экологической проблемой в большинстве городов России — загрязнение водоемов и их берегов мусором. Такие данные были получены в результате опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), исследовательского центра «Особое мнение» и Экспертного института социальных исследований.

— Наиболее благоприятна экологическая ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, самая проблемная зона с этой точки зрения — города-миллионники и крупные города с численностью населения от 500 до 950 тысяч человек, — сказано в результатах исследования.

Большинство российских граждан оценивают экологическую ситуацию в своем регионе как «удовлетворительную» и «хорошую». Такой ответ дали 68 процентов респондентов.

Самые острые экологические проблемы 73 процента опрошенных связывают с загрязнением водоемов и их берегов мусором, 64 процента — с промышленными и канализационными стоками, 66 процентов — с загрязнением воздуха автомобильными выхлопами, 58 процентов — с несанкционированными свалками и вывозом бытового мусора.

Опросы проводились 26 июля и 11 октября 2020 года. В них участвовали россияне в возрасте от 18 лет. Методом опроса являлось телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента, передает ТАСС.

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