Программу «Чистый воздух» в регионах поддержат за счет федерального бюджета

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Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что в 2021 году регионы получат средства из федерального бюджета на реализацию программы «Чистый воздух», пишет «Радио 1».

— Сейчас ситуация с экологией очень сложная, выбросы достигли рекордных показателей. При этом у нас есть указ президента, согласно которому в промышленных центрах выбросы должны быть снижены на 20 процентов. И мы считаем, что этот указ может быть сорван. Дело в том, что предприниматели пытаются наверстать упущенное во время локдауна и нарушают экологические нормы. Кроме того, инфраструктура, оставшаяся со времен Советского Союза, обветшала настолько, что за ней надо начинать следить, иначе количество техногенных катастроф будет расти в геометрической прогрессии... Регионам нужна поддержка, — сказал Владимир Бурматов.

Он отметил, что новое руководство Министерства природы РФ готово объединить усилия по реализации федерального финансирования программы «Чистый воздух», что бы как можно скорее решить данную проблему.

Ранее NEWS.ru писал, что состоялось первое заседание рабочей группы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) на котором, вице–премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что профильным ведомствам вместе с Росатомом поручено разработать планы мероприятий, предотвращающих основные риски ухудшения экологической ситуации в регионе. Отмечается, что мероприятия станут частью нацпроекта «Экология», а объем финансирования ликвидации вреда на площадке БЦБК составит 826 миллиона рублей.

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