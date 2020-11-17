Названы самые загрязненные регионы РФ

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Количество случаев загрязнения атмосферы в России в 2020 году в три раза превысило показатель предыдущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza во вторник, 17 ноября.

Согласно исследованию, в этом году зафиксировано рекордное число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха.

Самая тревожная ситуация была зафиксирована в Самарской области, которая является регионом с развитой индустрией и автопромом. Далее по числу загрязнений следуют Бурятия, Оренбургская область, Забайкальский край и Красноярский край, уточнили в исследовании.

Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) выявили в начале зимы 2020 года увеличение числа случаев загрязнения воздуха с 27 до 44.

Весной, когда был объявлен период нерабочих дней в России в связи с пандемией, и до конца июня было зарегистрировано всего два случая загрязнения воздуха.

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