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Специалисты Мосводостока ликвидировали загрязнение реки в Зеленограде
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Специалисты Мосводостока ликвидировали загрязнение реки в Зеленограде

Юлия Ямпольская

Общество

Специалисты ГУП «Мосводосток» устранили загрязнение, которое обнаружили в реке Ржавке в Зеленограде. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что вода в водоеме окрасилась в синий цвет.

Отмечается, что эксперты установили боновое заграждение, а также провели работы по откачке загрязнений воды из русла реки при помощи специальной техники.

— Предположительно, загрязнение произошло через водоприемный колодец на проезжей части Ленинградскго шоссе, — рассказали в пресс-службе.

Сообщается также, что резкий химический запах обнаружен не был. Специалисты отобрали пробы воды для анализа.

— В настоящее время водная гладь имеет естественный цвет, — добавили в ведомстве.

На данный момент источник загрязнения устанавливается для принятия мер воздействия. На месте дежурит спецбригада.

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загрязнение водыгород ЗеленоградМосводосток
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