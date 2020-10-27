/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, набережная Тараса Шевченко Карта всех событий

Специалисты Мосводостока устранили масляное пятно с поверхности Москвы-реки на западе столицы. Об этом во вторник, 27 октября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на набережной Шевченко обнаружили радужную пленку небольших размеров. На данный момент загрязнение ликвидировали сотрудники Мосводостока.

Также в ведомстве опровергли информацию о крупных размерах пятна. Стало известно, что участок загрязнения представлял из себя всего лишь «полоску» радужной пленки.

— Действительно, по указанному адресу была обнаружена радужная пленка небольших размеров. К настоящему моменту загрязнение ликвидировано сотрудниками «Мосводостока», — заявили «Вечерней Москве» в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация, что пленка нефтепродуктов и мусора образовалось на площади порядка 200 квадратных метров на поверхности Москвы-реки на западе столицы

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