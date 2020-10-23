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Нефтяное пятно распространилось на 35 тысяч «квадратов» в акватории Находки
Ведутся работы по локализации загрязнения / Фото: instagram.com/rpngov/

Нефтяное пятно распространилось на 35 тысяч «квадратов» в акватории Находки

Юлия Курганова

Происшествия

Нефтяное пятно, которое было зафиксировано в акватории Находки в Приморье, распространилось на площадь в почти 35 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Росприроднадзор в четверг, 22 октября, на своей странице в соцсети Instagram.

— В Дальневосточное межрегиональное управление поступило сообщение о загрязнении акватории бухты Находка нефтепродуктами. Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метра, — сказано в сообщении.

Отмечается, что взяты пробы воды на анализ. Также в Росприроднадзоре предположили, что загрязнение распространилось от причала ООО «Трансбункер Приморье».

В настоящее время точный источник утечки устанавливается. Ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении «Трансбункер Приморье» проведут внеплановую проверку.

Ранее в СМИ появились сделанные с воздуха снимки, на которых видно, что акватория у порта и судоремонтного завода Находки покрыта нефтяными пятнами. Кроме того, нефтяные разводы распространяются у Приморского судоремонтного завода, однако там отказались от комментариев.

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Приморский крайРосприроднадзортопливное пятно
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