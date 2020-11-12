Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кабмин РФ одобрил проект о наказании за призыв к наркотикам в интернете
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Кабмин РФ одобрил проект о наказании за призыв к наркотикам в интернете

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ужесточении ответственности за призыв в Сети к употреблению наркотических веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект в четверг, 12 ноября.

— Законопроект направлен на противодействие массовому склонению к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — говорится в тексте документа.

Летом 2020 года комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ создала законопроект, который предусматривает уголовное наказание за склонение к употреблению наркотиков в интернете.

По словам главы комиссии Василия Пискарева, в отдельных случаях максимальный срок наказания может достигать 15 лет лишения свободы.

Читайте также: Госдума приняла законопроект о повышении возраста российской молодежи до 35 лет

законопроектКабмин РФнаказание
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Расстрел под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте