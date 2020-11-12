Кабмин РФ одобрил проект о наказании за призыв к наркотикам в интернете

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об ужесточении ответственности за призыв в Сети к употреблению наркотических веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект в четверг, 12 ноября.

— Законопроект направлен на противодействие массовому склонению к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект, — говорится в тексте документа.

Летом 2020 года комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ создала законопроект, который предусматривает уголовное наказание за склонение к употреблению наркотиков в интернете.

По словам главы комиссии Василия Пискарева, в отдельных случаях максимальный срок наказания может достигать 15 лет лишения свободы.

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