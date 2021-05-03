Сергей Собянин пригласил горожан посетить Северный речной вокзал

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан посетить Северный речной вокзал. Соответствующий пост глава города опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 3 мая.

— Главным круизным портом московского речного бассейна вновь становится Северный речной вокзал. Впервые после реконструкции сюда заходят все желающие теплоходы, — рассказал мэр.

Жители столицы смогут прогуляться вдоль набережной, а также по восстановленному парку и зданию вокзала. Кроме того, горожане могут отправиться на кораблях в Санкт-Петербург, Казань, Астрахань и другие города.

Ранее сообщалось о том, что салют в честь Дня Победы в Москве запустят с 31 площадки.

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