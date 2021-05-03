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Сергей Собянин пригласил горожан посетить Северный речной вокзал
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин пригласил горожан посетить Северный речной вокзал

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан посетить Северный речной вокзал. Соответствующий пост глава города опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 3 мая.

— Главным круизным портом московского речного бассейна вновь становится Северный речной вокзал. Впервые после реконструкции сюда заходят все желающие теплоходы, — рассказал мэр.

Жители столицы смогут прогуляться вдоль набережной, а также по восстановленному парку и зданию вокзала. Кроме того, горожане могут отправиться на кораблях в Санкт-Петербург, Казань, Астрахань и другие города.

Ранее сообщалось о том, что салют в честь Дня Победы в Москве запустят с 31 площадки.

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