Сергей Собянин пригласил горожан посетить Северный речной вокзал
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан посетить Северный речной вокзал. Соответствующий пост глава города опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 3 мая.
— Главным круизным портом московского речного бассейна вновь становится Северный речной вокзал. Впервые после реконструкции сюда заходят все желающие теплоходы, — рассказал мэр.
Жители столицы смогут прогуляться вдоль набережной, а также по восстановленному парку и зданию вокзала. Кроме того, горожане могут отправиться на кораблях в Санкт-Петербург, Казань, Астрахань и другие города.
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