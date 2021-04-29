Москвичей пригласили на показы советских фильмов на майских праздниках

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, улица Коминтерна, 8 Карта всех событий

В кинотеатрах сети «Москино» проведут бесплатные показы советских и российских фильмов с 1 по 12 мая. Показ картин приурочили ко Дню Победы и Празднику Весны и Труда.

Уточняется, что всего для москвичей подготовили 15 бесплатных сеансов в столичных кинотеатрах. Кроме того, 9 мая в 18:00 в кинотеатре «Художественный» можно будет посмотреть фильм «Белорусский вокзал».

— Картину, которой в этом году исполнилось полвека, представит ее режиссер Андрей Смирнов и программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин. Показ этого фильма станет началом совместной программы «Художественного» и «Москино», в рамках которой на экране старейшего кинотеатра города пройдут показы лучших советских фильмов с пленки 35 миллиметров, — пояснили в пресс-службе «Москино».

Кадр из фильма «Белорусский вокзал», Мосфильм, 1970

В честь Праздника Весны и Труда фильм «Трактористы» (1939) покажут в кинотеатре «Сатурн» 1 мая в 12:00, а 2 мая в 16:00 пройдет показ фильма «Я шагаю по Москве» (1963). Москвичи также смогут посмотреть фильм «Афоня» (1975) 3 мая в 17:00 в кинотеатре «Молодежный», а фильм «Высота» (1957) — 4 мая в 14:00 в кинотеатре «Спутник».

Ко Дню Победы, 9 мая, покажут фильм «Дорогой мой человек» (1958) в кинотеатре «Сатурн» и фильм «Франц + Полина» (2006) в кинотеатре «Факел». Фильм«Крылья» (1966) можно будет посмотреть в кинотеатре «Звезда» 10 мая в 18:30. В свою очередь, в кинотеатре «Салют» 11 мая в 14:00 покажут ленту «Небесный тихоход» (1945), а в кинотеатре «Вымпел» 12 мая в 15:20 можно будет увидеть фильм «Судьба человека» (1959), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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