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Вышел первый трейлер фильма «Мы», снятого по роману Евгения Замятина
Фото: youtube.com

Вышел первый трейлер фильма «Мы», снятого по роману Евгения Замятина

Юлия Курганова

Кино

Выпущен трейлер фильма «Мы», который был снят молодым режиссером Гамлетом Дульяном по одноименному роману-антиутопии Евгения Замятина. Лента находится на этапе пост-продакшена и выйдет в российский прокат в этом году.

Роман «Мы» вдохновлял Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли, Айн Рэнд, Курта Воннегута и других классиков мировой литературы, поэтому к картине уже на этапе создания проявляется повышенное внимание.

Режиссер фильма познакомился и показал первые отснятые материалы внучатой племяннице писателя Нине Замятиной, которая оценила труд кинематографистов и благословила их на дальнейшую работу.

Главные роли в фильме исполнили Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Софья Донианц, Юрий Колокольников, Марьяна Спивак, Дмитрий Чеботарев и другие.

По сюжету действие происходит в фантастическом мире, где после Великой Войны оставшиеся в живых люди находятся под контролем совершенного Единого государства, в котором, несмотря на авторитаризм, царят счастье и гармония. Инженер Д-503 в исполнении Егора Корешкова рад жизни в таком обществе и преданно служит ему, работая над строительством сверхмощного космического корабля. Но встреча с женщиной И-330, которую сыграла Елена Подкаминская, полностью переворачивает представление инженера о себе. Он откроет в себе неконтролируемые древние чувства и страсти и узнает, что не все готовы слепо поклоняться Единому Государству.

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