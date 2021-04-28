«Девятаев», «Властелин колец» и «Упс. Приплыли!»: какие фильмы выйдут в прокат 29 апреля

Фото: kinopoisk.ru

Четверг в российских кинотеатрах — день премьерный. 29 апреля большой экран порадует зрителей возвращением третьей части «Властелина колец», военной драмой «Девятаев», анимационным фильмом «Упс. Приплыли!», ретролентой «Танцующая в темноте», российской кинолентой «На дальних рубежах» и музыкальной документалкой «6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе».

Открывает обзор военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова с Павлом Прилучным в главной роли — фильм «Девятаев». В преддверии празднования Великой Победы фильм, в основе которого лежит реальная история Героя Советского Союза Михаила Девятаева, призван еще раз напомнить всему миру, какой ценой завоевано счастье жить на этой земле.

Фильм рассказывает о подвиге советского летчика во время Второй мировой войны. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Главный герой и группа советских военнопленных захватывают немецкий бомбардировщик с «оружием возмездия» на борту и совершают побег. Кроме секретного оружия, группа Девятаева «унесла» информацию о секретных базах фашистов, благодаря чему они были разгромлены. Работа над фильмом велась три года. И этот фильм не просто о подвиге, он о дружбе, о том, что друг может быть врагом, но друга надо уметь прощать.

Отметим, что, как это традиционно бывает в фильмах Бекмамбетова, не обошлось без применения «высоких технологий». Почти 30 минут кинокартины действия происходят в небе. Сцены воздушного боя были сняты с помощью компьютерной игры War Thunder — симулятора реальной боевой техники, включая самолеты времен Второй мировой войны.

В фойе кинозала «Жуков» посетители Музея Победы на Поклонной горе до 16 мая могут увидеть выставку, посвященную Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву, «Жизнь как подвиг».

В последний четверг апреля на российские экраны выходит третья часть трилогии «Властелин колец: Возвращение короля» новозеландского режиссера Питера Джексона, как и две первые ранее, повторно стартующая в российском прокате восемь лет спустя. Фильм по мотивам романов Джона Толкина подвергся обработке и будет представлен в обновленном формате.

Повелитель сил тьмы Саурон направляет свою армию под стены крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это мешает ему заметить хоббитов, приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия.

Фильм поражает масштабностью, красотой и глубиной образов и мира в целом. Неслучайно трилогия за время существования премии «Оскар» получила больше всего номинаций. И более того, он стал первой фантастической лентой, ставшей лучшей картиной для американских киноакадемиков, а режиссер фильма был признан лучшим среди коллег.

За время съемок трилогии было потрачено 900 км кинопленки, использовано более 48 тысяч мечей, топоров и доспехов, участниками одной из сцен стали 250 лошадей. А в общей сложности на всю трилогию у создателей ушло более семи лет.

Юных зрителей кинотеатров большой экран порадует двумя анимационными лентами. Первая — многострадальный мультфильм «Упс. Приплыли!» режиссера Тоби Генкеля. Премьера ленты из-за эпидемии откладывалась минимум дважды. И вот наконец мультик-таки «доплыл» до большого экрана.

По сюжету, от Великого потопа зверей спас ковчег. Однако они слишком долго вынуждены находиться в закрытом пространстве, и нервы, естественно, не выдерживают. Замаячивший на горизонте райский остров, с одной стороны, способен изменить ситуацию, но с другой, вряд ли кто-либо ждет непрошеных гостей, да еще в таком количестве.

Вторая лента, которая наверняка понравится детям, — фантастический мультфильм «Академия магии». В Академию магии приходит новая ученица — Аура. Здесь ей нравится абсолютно все, включая всемогущих магов-преподавателей. Но даже они не могут противостоять темным силам. И именно главной героине предстоит защитить это удивительное место.

Страничку позднего ретро представляет в обзоре фильм Ларса фон Триера «Танцующая в темноте» с Бьорк и Катрин Денев в главных ролях. При этом роль Кэти, которую играет Денев, по первоначальному замыслу предназначалась для афроамериканской актрисы. Но ради Катрин, которая хотела поучаствовать в проекте, фон Триер переписал сценарий. А еще в фильме в одном эпизоде можно заметить жену и детей режиссера. Да, та самая дама с мальчиками, стоящие у завода.

Иммигрантка из Чехословакии Сельма, которая очень любит мюзиклы, работает на заводе и живет с сыном в съемном трейлере. У Сельмы тяжелая болезнь, из-за которой она теряет зрение. Этот же недуг поражает и ее сына. Сельма скрывает свою болезнь и пытается работать вслепую, чтобы заработать деньги, необходимые для лечения сына.

Фильм получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах, а песня Бьорк «I've Seen It All» номинировалась на «Оскар».

29 апреля в кинотеатре Москино «Сатурн» состоится показ музыкальной драмы «Танцующая в темноте». Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Алина Лебедева. При этом показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фото: Танцующая в темноте, 2000 год

Фильмы, снятые в жанре «ужастиков», в последний четверг апреля будут присутствовать на экранах в двух экземплярах. Первый из них — английская лента «Проклятие: Призраки дома Борли» режиссера Кристофера Смита.

Фильм переносит зрителя на берега Туманного Альбиона в 30-е годы прошлого века. В поместье Борли к новому месту службы переезжает священник и его семья. Сложность выполнения миссии состоит в том, что поместье Борли — самый населенный призраками дом Англии и самое проклятое место на земле. Новым жильцам придется объединить усилия с исследователем паранормальных явлений.

Интрига фильма держится до самого финала. Многочисленные «типичные» атрибуты ужастиков: голоса, зеркала, звуки, куклы, конечно, как смогут, страха нагонят. Но «опытным бойцам» лента вряд ли покажется ужасной, скорее, в ней больше мистики.

Второй фильм, претендующий на звание «ужасного», — дебютная лента «Ночь» режиссера Куроша Ахари. Согласно истории, семейная пара с младенцем после гостей оказывается в отеле. Здесь их встречает сомнительного вида портье, а в номере — звуки, голоса и галлюцинации (все в лучших традициях). Зритель поглощен проблемами главных героев. Его также тревожат и сумрачные кадры, и звуковые эффекты, и раскручивающийся постепенно сюжет.

Биографический боевик «Полный нокдаун» режиссера Шона Пола Пичинино расскажет зрителям историю чемпиона Али Афшара.

Переехав в Штаты и поступив в университет, главный герой ищет любую возможность заработать денег на лечение матери. Он принимает предложение выйти на ринг в подпольных боях без правил и вскоре узнает, как рождаются истинные чемпионы, готовые на все ради победы.

Сюжет фильма развивается стремительно, особенно учитывая щедрый показ боев на ринге, зрителям предстоит увидеть максимально правдивую интересную историю.

Российский кинематограф, кроме ленты «Девятаев», в прокате с 29 апреля представлен еще двумя лентами.

Первая — семейный фильм «Приключения экспоната» режиссера Алены Олейник. Семиклассник, очень хороший мальчик, отличник Паша неожиданно для себя попадает в странную ситуацию. Его отец — тихий музейный работник — исчезает. Главный герой отправляется на его поиски в компании заклятого школьного врага. Ребят ждут недетские приключения, бандиты и подсказки в смартфоне от неизвестного Капитана Гика.

Драма «На дальних рубежах» режиссера Максима Дашкина была показана в конкурсной программе 42-го ММКФ в октябре прошлого года.

В центре фильма — вовсе не суровые армейские будни, хотя они, безусловно, сыграли свою коварную роль в истории героев. На переднем плане — банальный любовный треугольник. На российской военной базе в Киргизии служит заместитель командира базы и его семья. Жена, мечтающая вырваться на свободу, завязывает отношения «на стороне»… с капитаном той же части. Возможно, находясь в более обширном социуме, герои смогли бы пережить «семейные кризисы», но в ограниченном пространстве военного городка сделать это практически невозможно. В итоге трагедия разрушенной семьи становится «достоянием общественности».

Завершает обзор музыкальная документалка «6IX9INE: Сага о Дэнни Эрнандесе» режиссера Викрама Ганди.

В документальном расследовании о жизни и творчестве бруклинского рэпера Tekashi69 разворачивается настоящая гангстерская история. С одной стороны, его музыка гениальна. С другой, количество обвинений в преступлениях самого разного формата растет пропорционально популярности в интернете. Похоже, это последний антигерой нашего времени.

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