Москвичам рассказали о погоде в столице в День Победы
В День Победы, 9 мая, в Москве ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в праздничный день в столице ожидается переменная облачность, местами будут идти кратковременные дожди.
Температура воздуха в Москве составит плюс 13-15 градусов. В Подмосковье столбики термометров поднимутся до плюс 11-16 градусов, пишет РИА Новости.
Ранее синоптик назвала самый дождливый день на этой неделе в Москве.
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