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Москвичам рассказали о погоде в столице в День Победы
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Москвичам рассказали о погоде в столице в День Победы

Анастасия Волоснова

Город

В День Победы, 9 мая, в Москве ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в праздничный день в столице ожидается переменная облачность, местами будут идти кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве составит плюс 13-15 градусов. В Подмосковье столбики термометров поднимутся до плюс 11-16 градусов, пишет РИА Новости.

Ранее синоптик назвала самый дождливый день на этой неделе в Москве.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за ветра

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