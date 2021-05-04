«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за ветра

Мужчина / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра во вторник, 4 мая.

В столице предупреждение будет действовать до 13:00 среды, 5 мая. В Московской области «желтый» уровень опасности сохранится до 12:00 5 мая.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Уточняется, что порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Ранее москвичам рассказали, какой будет погода на майских праздниках.

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