Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам рассказали, какой будет погода на майских праздниках
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москвичам рассказали, какой будет погода на майских праздниках

Иван Юминов

Город

Стало известно, какой будет погода на предстоящих майских праздниках в Москве.

До пятницы, 7 мая, ожидаются дожди. До конца недели также будет облачно. Во вторник, 4 мая, дневная температура составит от 7 до 9 градусов тепла. До 15 градусов на столбиках термометров стоит ожидать днем в среду, 5 мая.

Ночью четверга, 6 мая, столбики термометров окажутся на отметке 6–8 градусов, а днем — от 16 до 18 градусов.

В пятницу и субботу, 7 и 8 мая, дневная температура также окажется довольно высокой — от 13 до 18 градусов тепла, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее был назван самый дождливый день на этой неделе в столице.

Читайте также: Синоптик предупредил об аномальных ливнях с грозами в Центральной России

погода в Москвевеснамайские праздники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Все мнения
О проекте