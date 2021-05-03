Москвичам рассказали, какой будет погода на майских праздниках

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Стало известно, какой будет погода на предстоящих майских праздниках в Москве.

До пятницы, 7 мая, ожидаются дожди. До конца недели также будет облачно. Во вторник, 4 мая, дневная температура составит от 7 до 9 градусов тепла. До 15 градусов на столбиках термометров стоит ожидать днем в среду, 5 мая.

Ночью четверга, 6 мая, столбики термометров окажутся на отметке 6–8 градусов, а днем — от 16 до 18 градусов.

В пятницу и субботу, 7 и 8 мая, дневная температура также окажется довольно высокой — от 13 до 18 градусов тепла, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее был назван самый дождливый день на этой неделе в столице.

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