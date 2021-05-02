Синоптик предупредил об аномальных ливнях с грозами в Центральной России

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На центральную часть России с запада надвигается циклон, который принесет с собой аномальные ливни и грозы. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 2 мая.

— Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник, 3 мая, атакует Центральную Россию довольно обильными дождями, — рассказал метеоролог.

Кроме того, в Брянской, Тульской, Калужской областях и на юге Подмосковья с 70–80-процентной вероятностью пройдут грозы, добавил синоптик.

С 00:00 до 09:00 утра 3 мая в Москве ожидается до 22 миллиметров осадков, или 44 процента от месячной нормы. Скорость ветра будет достигать 12–17 метров в секунду. Температура максимально поднимется до 19 градусов днем, приводит слова Тишковца РБК.

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