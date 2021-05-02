Столичный врач рассказал, как правильно одеться на пикник

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Одежду на пикник следует брать на все случаи погоды, а место для отдыха на природе должно быть в не сильно продуваемых местах, без долгого нахождения у водоема, линий электропередач и с возможностью укрыться в безопасном месте от грозы. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

— Майские праздники — время с достаточно неустойчивой погодой, то есть может быть за небольшой промежуток времени ветрено, солнечно, пасмурно, дождливо. Одежду нужно с собой брать на все случаи этой погоды, потому что может быть жарко, а в следующую минуту — пойти холодный дождь или град, — пояснил он.

Медик добавил, что располагаться на пикник лучше в не сильно продуваемых местах, так как прямой ветер пользу здоровью не принесет.

Давыдов посоветовал разместить зону для отдыха возле воды, прием пищи или более организованные мероприятия — в стороне, укрытии, беседке или специальном домике.

Специалист предупредил, что нельзя располагаться на пикник под линиями электропередач, так как при игре с мячом, рыбалке, запуске летательных устройств они могут быть задеты.

Также из-за опасности попасть под грозу, необходимо не размещаться около высоких металлических объектов, под намокающими объектами, например, деревьями и не оснащенными громоотводами строениями, передает РИА Новости.

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