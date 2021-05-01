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Россиян призвали соблюдать чистоту на пикниках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россиян призвали соблюдать чистоту на пикниках

Юлия Павлушова

Общество

Россиян призвали соблюдать чистоту при пикниках на майских праздниках и по возможности организовать раздельный сбор отходов. О правилах экологичного поведения, которые снизят нагрузку на мусорные полигоны, рассказал Российский экологический оператор.

После отдыха на природе рекомендуется собрать вторсырье в один мешок, а смешанные отходы с остатками пищи — в другой. Их лучше довезти до контейнерной площадки с синим и серым баками.

По словам представителя РЭО Дмитрия Бойко, на пикнике лучше отдать предпочтение многоразовой посуде, а не пластиковой — ее очень сложно отобрать из общего потока отходов для переработки. Кроме того, бумажные салфетки быстрее разлагаются, чем синтетические.

Также эксперты РЭО напомнили, что сжигать отходы в лесу и жечь сухую траву нельзя. А с 1 января нынешнего года это запрещено делать и на участках частных домов, сообщает ТАСС.

Ранее москвичам назвали благоприятную для шашлыков дату в майские праздники.

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