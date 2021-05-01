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Москвичам назвали благоприятную для шашлыков дату в майские праздники
Фото: Pixabay

Москвичам назвали благоприятную для шашлыков дату в майские праздники

Виктория Родимкина

Город

Благоприятная для шашлыков и поездки на природу погода будет в столице только 2 мая. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в субботу, 1 мая.

По ее словам, в этот день в городе днем не ожидается осадков.

— Самая благоприятная погода будет днем 2 мая, будет солнечно, температура составит 12–13 градусов, ночью также осадков не ожидается. А вот вечером 2 мая уже опять подойдет ненастный антициклон, — сказала синоптик.

Татьяна Позднякова также отметила, что погода вернется к норме 6 мая. При этом жары москвичам ждать не стоит, температура воздуха днем будет составлять около 15 градусов выше нуля, ночью — плюс 7–8 градусов, сообщает РБК.

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