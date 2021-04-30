Шеф-повар раскрыл рецепт идеального шашлыка из курицы

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Традиция жарить шашлык на майские праздники давно сложилась среди россиян. Накануне длинных выходных шеф-повар Хаким Ганиев рассказал рецепт идеального жареного мяса на костре.

По его словам, сам он чаще всего выбирает для этих целей курицу. Благодаря подходящему маринаду она получается сочной и ароматной. Однако большинство россиян допускают грубые ошибки при приготовлении данного мяса на огне, поэтому оно становится сухим и жестким.

— Приготовленная на огне куриная грудка, как правило, считается очень сухим мясом. Чтобы она получилась мягкой, необходимо использовать йогурт без добавок, — объяснил эксперт.

Он также посоветовал смешать данный кисломолочный продукт с паприкой, куркумой и любимыми специями по вкусу, солью и перцем. Курица должна настояться в таком маринаде в течение получаса.

Кроме того, перед тем как начать прожарку такого мяса на огне, повар посоветовал растопить сливочное масло, отмечает Nation News. После этого надо смазать ту часть мяса, что повернута к огню. В результате курица получится сочной и мягкой.

А вот популярный маринад с уксусом или лимонным соком эксперт назвал неуместным. В нем мясо приобретает посторонние вкусы, теряя собственный.

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