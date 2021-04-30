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С пользой для здоровья: диетолог объяснил, с чем лучше всего есть шашлык
Фото: pixabay.com

С пользой для здоровья: диетолог объяснил, с чем лучше всего есть шашлык

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург объяснил, с какими гарнирами лучше всего есть шашлык, чтобы не навредить здоровью на майских праздниках. Он напомнил, что альтернативой жирной свинине могут стать рыба и курица с индейкой.

Идеальным гарниром для шашлыка диетолог назвал следующий салат: укроп, петрушка, булгур и заправка из лимонного сока. Такой гарнир значительно снизит гликемический индекс приема пищи и замедлит всасываемость углеводов.

— Много жареного мяса вредно по ряду причин, особенно для тех, кто старше 40 лет. Когда мы его жарим, то увеличиваем количество конечных продуктов гликирования, что ускоряет процесс старения и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, — пояснил врач.

Он предупредил, что насытиться небольшим количеством мяса поможет гарнир. Для него лучше всего выбирать запеченную молодую картошку: в ней содержится меньше крахмала, чем в картофеле прошлого сезона. Такой гарнир принесет пользу для здоровья.

— Еще один популярный гарнир — весенний салат. Напрасно бытует мнение, что сочетание мяса и овощей изменяет кислотность желудка и вызывает брожение. На самом деле, это хорошее сочетание, — подчеркнул Гинзбург в программе «О самом главном».

Кроме овощей можно использовать гречку в качестве гарнира.

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Шашлыкдиетологпольза овощей
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