Назван самый опасный маринад для шашлыка

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

У каждого россиянина есть свой любимый рецепт маринования мяса или морепродуктов перед их жаркой. Но не все варианты «подготовки» лакомства так безвредны, как кажется на первый взгляд, заметил в разговоре с «Вечерней Москвой» шеф-повар, член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков. По его словам, лучше отказаться от кисломолочных ингредиентов.

— Я не советую использовать именно кисломолочные маринады. В мясе или рыбе все-таки находится кровь. При ее соприкосновении с кисломолочкой, если на улице тепло, высока вероятность развития кишечных болезнетворных бактерий. Так что большой риск отравиться. Поэтому я категорически против таких маринадов, — пояснил шеф-повар.

По словам повара, в кисломолочных маринадах действительно мясо получается нежнее, вкуснее, оно дает приятную сладость и хорошо карамелизируется. Но в теплую погоду все же лучше не рисковать, заключил Крюков.

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