Шашлычные лайфхаки: как правильно приготовить мясо на углях

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В первые дни мая главным блюдом на столе большинства россиян традиционно станет шашлык. Мясо на углях — это продукт с повышенным содержанием белка. А он, в свою очередь, способствует укреплению мышечной ткани, синтезу тестостерона и повышает уровень железа в крови. Но если неправильно приготовить или есть шашлык — эффект может быть обратным. Какому мясу и маринаду лучше отдать предпочтение, соблюдение каких советов поможет не заработать несварение, а кому от такого деликатеса стоит и вовсе отказаться, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев.

Что лучше выбрать

Самыми калорийными считаются шашлыки из баранины и свинины. В 100 граммах такого мяса на углях содержится от 220 до 300 ккал. Чуть менее «тяжелым» считается говяжий шашлык — 240–270 ккал в 100 граммах. Как пояснила «ВМ» Ноев, наиболее диетическим вариантом является куриное мясо на углях. Его питательность составляет всего лишь 110 ккал в грудке, около 130 ккал содержится в окорочках без шкурки и до 220 килокалорий — в крылышках. Также можно отдать предпочтение экзотическому варианту — морепродуктам на шпажках.

— Калорийности шашлыку добавляет маринад. Самыми низкокалорийными считаются из свежевыжатых соков — апельсинового, лимонного, а также томатов, киви, минеральной воды и кефира. Самые жирные те, что сделаны с использованием растительного масла или майонеза. Если решите мариновать мясо на кефире, то не запивайте готовый шашлык вином или пивом, тогда мясо медленнее расщепляется и усваивается. Это может привести к расстройству желудка. Чтобы минимизировать вред от шашлыка, никогда не употребляйте как гарнир к нему картофель, макаронные, крупяные изделия и хлеб, — посоветовала диетолог.

Она добавила, что лучше всего вместе с шашлыком съесть много запеченных или сырых овощей. Они ускорят процесс переваривания жареного мяса. Также, по мнению специалиста, не стоит увлекаться солью — это поможет уберечь сердечно-сосудистую систему от лишнего стресса.

Лайфхаки от диетолога

Помимо того, что россиянам стоит отдать предпочтение нежирным сортам мяса, маринованным в соке, нутрициолог дала еще несколько полезных советов. Так, в день пикника утром не стоит налегать на быстрые углеводы. Через некоторое время они, по словам Ноев, спровоцируют острое чувство голода, и тогда риск переборщить с шашлыком очень велик. Кстати, за раз не стоит съедать больше 200 граммов мяса на углях. Так и организму будет легче, и фигуру сбережете.

Заменить острый кетчуп можно гранатовым соусом с добавлением специй и лимонного сока. Также снизить вред от шашлыка возможно с помощью употребления большого количества свежей зелени. По словам диетолога, еще всегда нужно срезать жареную корочку — она содержит слишком много канцерогенов.

— Не забывайте хорошо мариновать мясо! Качественный маринад, особенно кислый, отчасти является защитой от канцерогенов и микробов. Также шашлыки готовьте на костре только спустя 20–25 минут после использования жидкости для розжига, чтобы ее пары успели выгореть. Важна и прожарка мяса — если вы плохо прожарите, то в нем могут остаться паразиты, патогенные бактерии и кишечные палочки, вызывающие отравление и приводящие к дисбиозу кишечника, — уточнила собеседница «ВМ».

Как подметила медик, «гремучей смесью» для печени может стать водка, которой многие любят запивать шашлыки. Если очень хочется добавить к мясу горячительных напитков, лучше отдать предпочтение сухому красному вину. Также не стоит запивать мясо кофе, чаем или водой — это помешает выработке желудочного сока.

Дети и старики «в пролете»

Не всем россиянам стоит добавлять в меню шашлык на майские праздники, советует диетолог. По ее словам, родителям не нужно угощать таким лакомством детей в возрасте до восьми лет. В этот период ребенок не может нормально пережевывать пищу из-за смены молочных зубов. Поэтому шашлык может вызвать у юных жителей России колики и несварение.

Людям пожилого возраста лучше отдать предпочтение куриному шашлыку без кожи в легком маринаде. Если же есть частые проблемы с пищеварением и выделительной системой, сердечно-сосудистые и ревматоидные заболевания — от мяса на углях стоит совсем отказаться. Россиянам, страдающим язвенными заболеваниями, имеющим проблемы с почками или печенью, шашлык также запрещен.

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