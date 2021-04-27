Отдыхаем с 1 по 10: главные факты о длинных майских выходных

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В конце прошлой недели президент России Владимир Путин учредил выходные дни — с 1 по 10 мая включительно. Он подписал указ, согласно которому с 4 по 7 мая россияне также должны отдыхать, но при этом будет сохранена их зарплата. Увеличение нерабочих дней в мае глава страны связал с целью сохранения тенденции сокращения распространения коронавирусной инфекции и укрепления здоровья жителей России. Кого удлиненные выходные не коснутся, как будет оплачиваться работа в праздники, что делать с отпуском и в каком случае можно не выходить на работу — в материале «Вечерней Москвы».

Кто не будет отдыхать

Объединенные выходные с 1 по 10 мая коснутся не всех. Очевидно, что в эти дни свою деятельность продолжат сотрудники общепита, непрерывных производств и ретейла. Как в беседе с «ВМ» дополнила руководитель службы исследований портала HeadHunter Мария Игнатова, в эти дни занятость, скорее всего, сместится в развлекательный сектор, как это было в новогодние праздники.

Если работодатель захочет привлечь сотрудника к работе в официальные выходные дни, то он должен соблюсти определенные требования. Такое мнение «ВМ» высказал депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

— Есть официальные выходные дни, которые предусмотрены законодательством. В такие дни человек может привлекаться к работе только по добровольному письменному согласию. И оно возможно при ограниченном количестве условий. Например, замена отсутствующего сотрудника. Привлечь человека к работе в такие дни только потому, что работодатель неправильно распланировал работу и по этой причине нужны сверхурочные, он не имеет права. Также общее количество сверхурочных в год не должно превышать 120 часов, — заключил собеседник.

Сколько заплатят

В Министерстве труда и социальной защиты РФ накануне уточнили, что с 4 по 7 мая оплата труда россиянам будет производиться в обычном, а не повышенном размере. В таком случае надбавки работнику могут полагаться только по индивидуальной инициативе самого работодателя. А вот в официальные праздничные дни тем, кому придется выйти на работу, полагается двойная денежная компенсация. Об этом «ВМ» рассказал юрист Евгений Кириченко.

— С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая оплата труда работникам должна производиться по правилам статьи 153 Трудового кодекса РФ (в выходной или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере — прим. «ВМ»). Конкретные размеры оплаты могут устанавливаться коллективным трудовым договором с учетом мнения профсоюза, либо работнику предоставляется дополнительный выходной. Также в связи с указом президента в период с 1 по 10 мая организации сами определяют количество необходимых работников. То есть работодатель должен издать приказ со списком сотрудников на эти дни. Также он обязан ознакомить с ним работников под роспись. Если работодатель вызывает на работу без издания приказа, то это незаконно, и работники могут отдыхать с 1 по 10 мая, — пояснил Кириченко.

Что делать с отпуском

Тем россиянам, кто с 4 по 7 мая ранее взял отпуск, стоит продлить его и пойти отдыхать в другие дни. Тогда положенные по закону выходные не пропадут. Этим советом с «Вечерней Москвой» поделилась профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Марина Буянова.

— Вы просто сообщаете на работе, мол, я уже договорился уйти в отпуск с 4 по 7 мая, а их объявили нерабочими. Вот такое совпадение. И говорите: «Продлевайте мне отпуск на четыре дня». Вы даже можете выйти на работу в это время, у вас все равно эти четыре дня должны оставаться в запасе. Это неиспользованный отпуск называется, — ранее сообщила эксперт.

В целом специалист не рекомендовала жителям России брать отпуск в мае. По мнению Буяновой, в этом месяце и так достаточно праздничных дней, когда можно отдохнуть. Кроме того, этот факт влияет на конечную сумму зарплаты за последний месяц весны.

Что думают работодатели

Идея сделать майские выходные непрерывными принадлежит главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По ее мнению, из-за разорванных выходных россиянам пришлось бы пользоваться общественным транспортом, возвращаться в город, а потом снова выезжать за его пределы. Это могло бы усугубить ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране.

Как считает старший научный консультант Евгения Галактионова, итоговое решение президента — поддержать предложение и подписать указ о продленных майских праздниках — положительно скажется не на всех работодателях.

— Получается, если ты, грубо говоря, заставляешь своих сотрудников выходить работать в эти дни, то ты нелоялен. Потому что не оплачиваешь это в двойном тарифе. Если разрешаешь не работать, то оплачиваешь из своего кармана и теряешь личный доход. Плюс в некоторых сферах уход на десятидневные каникулы потом вызовет аврал. Например, в сфере услуг. Это будут очереди из клиентов, — пояснила эксперт в беседе с «ВМ».

При этом, как ранее высказался в беседе с «Вечерней Москвой» президент компании SuperJob Алексей Захаров, такое решение правительства не несет никаких рисков для экономики в целом. По его мнению, в этой ситуации одни работодатели действительно понесут убытки, другие — заработают прибыль.

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