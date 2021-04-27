Опрос показал, как жители России проведут длинные майские выходные

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Большинство жителей России планируют провести длинные майские праздники дома или на даче. Об этом говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений «Авито».

В опросе приняли участие 10 тысяч россиян. Большинство респондентов, а именно 42 процента от всех опрошенных, рассказали, что планируют провести праздники дома. Около 32 процентов опрошенных решили отдохнуть за городом. Еще 11 процентов поедут в путешествие по России.

Около семи процентов респондентов хотят поехать на юг страны, а еще два процента — отправиться за границу.

Говоря о видах досуга, 40 процентов россиян на майских праздниках собираются отправиться на шашлыки, еще 32 процента хотят больше времени проводить на природе и гулять в парке.

— Около 36 процентов участников опроса все выходные планируют просто смотреть фильмы и сериалы. Еще 14 процентов опрошенных собираются в свое удовольствие кататься на велосипеде, роликах или самокате, — говорится в сообщении.

Около семи процентов опрошенных хотят уделить время медитации и духовным практикам.

Большая часть респондентов устроит генеральную уборку в квартире и подготовит дачу к приближающемуся сезону — 28 и 25 процентов соответственно, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно.

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