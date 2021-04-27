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Russpass подготовил подборку новых идей для путешествий по России
Фото: Pixabay

Russpass подготовил подборку новых идей для путешествий по России

Полина Долганова

Туризм

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил подборку идей «Лучшие майские: пять идей для путешествия по России», которая поможет россиянам легко спланировать приближающиеся выходные.

В начале майских праздников в некоторых регионах России станет по-летнему тепло. Так любителям гор и кавказской кухни может понравиться путешествие по Ингушетии или Северной Осетии.

В Крыму туристов ждет свежий воздух и цветение многих деревьев. На местных рынках появятся сезонные фрукты. Вечерние променады рядом с водой помогут укрепить здоровье и подзарядиться энергией.

В Казани на майские праздники включат фонтаны. В городе можно найти множество мест, где в полном объеме представлена татарская кухня: чак-чак, эчпочмаки и кыстыбый.

Сервис также предлагает свою программу «Три дня с Петербургом». В нее включены: автобусная экскурсия по северной столице и знакомство со знаковыми достопримечательностями.

Любители более мягкого климата могут отправиться в Дагестан. Путешествие позволит ощутить себя максимально близко к природе, а также насладиться величием гор и чарующим Каспием.

Москвичи и гости столицы тоже не будут скучать. Сервис собрал подборку достопримечательностей, знакомство с которыми особенно приятно осуществлять в теплую погоду. Например, Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН или парк «Царицыно», в котором 27 апреля откроется выставка «Под маской Венеции», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала о плюсах и минусах продления отпуска российским туристам-патриотам.

Читайте также: Более семи тысяч россиян вывезли из Турции и Танзании с 23 по 25 апреля

Путешествиятуристические поездкиРоссия
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