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Более семи тысяч россиян вывезли из Турции и Танзании с 23 по 25 апреля
Фото: moscow-live.ru

Более семи тысяч россиян вывезли из Турции и Танзании с 23 по 25 апреля

Кирилл Николаев

Туризм

С 23 по 25 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили 29 рейсов из Турции. Об этом рассказали в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что из Турции в Россию было вывезено свыше 6,6 тысячи пассажиров. Кроме того, из Танзании на родину вернулись более 470 россиян, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

Читайте также: Туроператоров попросили не продавать путевки в Турцию после 1 июня до решения властей

РосавиацияТанзанияТурция
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