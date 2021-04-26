Туроператоров попросили не продавать путевки в Турцию после 1 июня до решения властей

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Российских туроператоров попросили не продавать путевки в Турцию и Танзанию после 1 июня до решения властей. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

Она напомнила, что авиационное сообщение между странами приостановлено до 1 июня 2021 года. Голикова обратилась к туроператорам и попросила их не продавать туры после 1 июня до принятия окончательного решения, оценивающего эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании.

Вице-премьер РФ подчеркнула, что российские власти продолжают работу по вывозу россиян из двух стран, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

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