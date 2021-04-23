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Большинство российских туристов вернутся из Турции и Танзании до майских праздников
Фото: pixabay/Fuzz

Большинство российских туристов вернутся из Турции и Танзании до майских праздников

Юлия Павлушова

Туризм

Практически все организованные российские туристы, которые остаются в Турции и Танзании, вернутся домой до 30 апреля. Их на территории этих стран находится менее 10 тысяч, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Руководитель ведомства добавила, что проблем с возвращением россиян на родину не возникнет. Все авиакомпании подтвердили графики вывозных рейсов. За прошедшую неделю по линии туроператоров 38 тысяч человек уже вернулись домой после отдыха в Танзании и Турции.

— Что касается самостоятельных туристов, которые находились в Турции, Танзании, а также в третьих странах, куда вылетали через Стамбул, то на текущий момент более 28 тысяч человек уже вернулись в Россию на вывозных рейсах российских и международных авиакомпаний, — цитирует Зарину Догузову РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

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