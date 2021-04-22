Продажи туров на майские праздники снизились больше чем на 70 процентов

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В России продажи зарубежных и внутренних туров на майские праздники снизились больше чем на 70 процентов в сравнении с 2019 годом. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщил директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Довольно интересная картина складывается. С одной стороны, если считать общий объем продаж по сравнению с 2019 годом на майские праздники, то он снизился больше чем на 70 процентов. Речь идет и о выездных, и о внутренних направлениях. С другой стороны, мы видим резкий всплеск спроса на внутрироссийские курорты - динамика прироста от 20 процентов до 50 процентов, — рассказала Ломидзе.

Также она уточнила, что согласно проведенному опросу 38 процентов респондентов планировали отдохнуть в Турции. В опросе, который провели до закрытия чартерного авиасообщения, приняли участие 10 000 человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

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