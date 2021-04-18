Аналитики выяснили, какими странами и городами стали чаще интересоваться туристы

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После новости о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией изменились цены на авиабилеты и спрос на туристические путешествия. Соответствующий анализ провели сервис для планирования путешествий OneTwoTrip и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

Выяснилось, что россияне стали больше интересоваться Египтом. Билеты в эту страну после известия о закрытии Турции стали искать на 70 процентов чаще. Кроме того, на 63 процента чаще стали проверять цены на авиабилеты в Кипр и на 55 процентов — в Марокко. Помимо этого, более 50 процентов запросов поступило на авиабилеты в Сербию; по 49 процентов — в Белоруссию и Объединенные Арабские Эмираты; 47 процентов — на Мальдивы; 41 процент — в Черногорию; 31 процент — в Грузию; 20 процентов — в Армению.

Спрос среди российских курортных городов также возрос. Так, путешественники стали больше интересоваться перелетами в Сочи (+25,3 процента), Геленджик (+24,7 процента) и Симферополь (+24,4 процента), отмечает RT.

Вместе с тем возросло число поисковых запросов на билеты в Анапу, Калининград, Казань, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Минеральные Воды.

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