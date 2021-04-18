Россияне рассказали, по каким странам скучают больше всего

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Россияне рассказали, по каким странам они соскучились больше всего. Соответствующее аналитическое исследование провел сервис поездок Tutu.ru.

Так, 21 процент участников опроса заявили, что им не хватает Италии. Еще 16 процентов мечтают о путешествиях в Испанию. В тройку лидеров вошли страны Балтии. Открытия Эстонии, Литвы и Латвии ожидают 13 процентов респондентов.

Вместе с тем по десять процентов участников опроса хотят вернуться во Вьетнам и Чехию. А вот Китай после открытия границ посетят восемь процентов респондентов, отмечает RT. Семь процентов опрошенных проголосовали за Болгарию, еще по шесть процентов — за Францию и Израиль, а приехать в Великобританию мечтают три процента человек.

Всего в опросе приняли участие более одной тысячи россиян.

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