Названы плюсы и минусы продления отпуска российским туристам-патриотам

Фото: pexels.com / VisionPic.net

Продлить на семь дней отпуск россиянам, предпочитающим отдых на курортах России, предложил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. По его словам, таким образом внутренний туризм получит значительную помощь.

— Огромное количество денег россияне тратят на международный туризм. В этом нет ничего плохого, однако для стимуляции внутреннего сервиса и поддержания российского туристического кластера продление отпуска — важная и необходимая мера, — считает Султан Хамзаев.

Он также предложил дать дополнительную неделю отдыха всем, кто предпочитает отдыхать в России. По его мнению, дополнительная неделя не станет большой нагрузкой для работодателей, а отдохнувший сотрудник станет в два раза лучше работать.

С этим мнением не согласился генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов, который считает, что данная идея дискриминирует любителей зарубежного отдыха, отмечает телеканал 360. По его словам, таким образом продвигаются интересы представителей внутреннего туризма, которые вместо повышения качества обслуживания и снижения цен на услуги будут пользоваться государственной помощью и привлечением туристов за чужой счет.

Читайте также: «Много вопросов»: в Госдуме оценили идею об увеличении срока отпуска