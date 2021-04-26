«Много вопросов»: в Госдуме оценили идею об увеличении срока отпуска

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Предложение Общественной палаты РФ о продлении оплачиваемого отпуска отдыхающим в России гражданам стоит рассмотреть, оно может стать популярной мерой, но его реализация вызывает много вопросов. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Ранее «ВМ» писала, что член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с инициативой продлевать оплачиваемый отпуск гражданам, решившим провести его в России. Чтобы стимулировать россиян отдыхать в своей стране, член палаты предлагает увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путевку или гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней.

— По реализации очень много вопросов. С одной стороны, это может быть и действительно популярная мера. А с другой стороны, на сегодняшний день, особенно по той ситуации, что сейчас, очень много вопросов. Я думаю, что здесь нужно обсуждать. Такого решения, как за или против, действительно нет, — сказал он.

Также Пайкин отметил, что рассматривать предложение ОП можно. Однако, по его словам, не на все вопросы по его реализации сегодня даже есть ответы.

— Инициатива понятная. Сегодня инициатив много. Но не все они могут быть актуальными, — добавил депутат.

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