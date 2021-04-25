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Число туристов из России, которые будут летать в Египет, назвали в АТОР
Фото: Pexels

Число туристов из России, которые будут летать в Египет, назвали в АТОР

Елена Фролова

Туризм

После появления информации о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом отечественным туроператорам понадобится время для подготовки к работе на данном направлении. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее мнению, на это понадобится от 7 до 14 дней. Тогда Египет сможет заменить Турцию на рынке путешествий для отдыха. Согласно данным АТОР, при полноценном запуске чартерных рейсов туроператоры будут ежемесячно отправлять на египетские курорты более четверти миллиона российских туристов. Объемы могут быть и больше с учетом свободных провозных емкостей, отмечает ИА «НСН».

По подсчетам АТОР, средняя цена туристических пакетов с перелетом в Шарм-эль-Шейх и Хургаду на неделю отдыха в трехзвездочном отеле по системе «все включено» составит около 300–500 долларов с человека.

Читайте также: Эксперт назвал даты, когда туроператоры начнут продавать путевки в Египет

авиаперелетытуроператорМайя Ломидзе
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